Медиков Башкирии, рискующих жизнью в условиях угрозы коронавируса, будут поощрять

Сегодня, 23 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров дал указание поощрять медиков, которые работают с пациентами, пребывающими в условиях карантина по подозрению в заражении коронавирусной инфекцией.

- Врачи, работающие на переднем крае, должны быть поощрены, - заявил глава республики.

Он дал указание подготовить распоряжение об этом, а также продумать вопрос о поощрении социальных работников, работающих с такими е категориями подопечных.

Напомним, пока в Башкирии официально случаи заражения коронавирусом не отмечены, с подозрением на заражение госпитализированы 58 человек, шесть из них – дети.