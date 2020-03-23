В Башкирии закроют из-за коронавируса кинотеатры и бассейны

По словам руководителя республики, в Башкирии приняли решение приостановить работу всех кинотеатров и бассейнов. Все изменения внесли в указ о введении статуса повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции.

Радий Хабиров также отметил, что в регионе нужно два дополнительных обсерватора – на границе с Татарией и Челябинской областью. Указ, уточнил глава, будет изменен с сегодняшнего числа, бассейны и кинотеатры закроют с 12:00.

В школах, по данным Хабиров, спортивные секции пока что закрываться не будут.