В Башкирии закроют из-за коронавируса кинотеатры и бассейны
Глава региона Радий Хабиров также дал указание ограничить число участников мероприятий до 50 человек.
По словам руководителя республики, в Башкирии приняли решение приостановить работу всех кинотеатров и бассейнов. Все изменения внесли в указ о введении статуса повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции.
Радий Хабиров также отметил, что в регионе нужно два дополнительных обсерватора – на границе с Татарией и Челябинской областью. Указ, уточнил глава, будет изменен с сегодняшнего числа, бассейны и кинотеатры закроют с 12:00.
В школах, по данным Хабиров, спортивные секции пока что закрываться не будут.
Напомним, в детских садах родителям ограничат доступ в здания садиков: детей придется оставлять у дверей. В связи с коронавирусом всех, кто прибыл из-за границы, обязывают сидеть 14 дней дома. По последним данным, четко соблюдают требования самоизоляции только 37% прибывших.