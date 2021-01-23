В канун Татьяниного дня в Башкирии отступят морозы

По сравнению с сегодняшним морозным днем завтра синоптики обещают потепление сразу на 10 градусов. В частности, днем в Уфе может потеплеть утром до мину 12 градусов, а днем столбик термометра поднимется уже до уровня минус 5 градусов. К вечеру может потеплеть до минус 1 градуса, а местами и до нуля.