В канун Татьяниного дня в Башкирии отступят морозы

В канун Татьяниного дня в Башкирии отступят морозы

Вчера, 16:25ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
По Башкирии и в Уфе ожидается потепление.

Завтра, 24 января, по Башкирии и в Уфе начнется резкое потепление. Об этом сообщил Башгидромет.

По сравнению с сегодняшним морозным днем завтра синоптики обещают потепление сразу на 10 градусов. В частности, днем в Уфе может потеплеть утром до мину 12 градусов, а днем столбик термометра поднимется уже до уровня минус 5 градусов. К вечеру может потеплеть до минус 1 градуса, а местами и до нуля.

При этом весь день завтра обещают снегопад.

Таким образом в понедельник утром неизбежно будет гололед.

Подобная погода может сохраниться до конца января.

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