Метель и холод: синоптики сообщили о погоде в ближайшие дни в Башкирии

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на три дня.

Сегодня днем ожидается небольшой снег, местами метель. Столбик термометра опуститься до -13…-18 градусов, в некоторых районах Башкирии до -23 градуса. 21 января также пройдет небольшой снег. Ветер западный умеренный. Ночью ожидается -18…-23 градуса, при прояснения похолодает до -28 градусов. Днем температура воздуха достигнет отметки -14…-19 градусов. В пятницу также ожидается снег. Ночью будет -16…-21 градус, при прояснениях -26 градусов. Днём столбик термометра покажет -11…-16 градусов. Напомним, МЧС предупредил о метели, которая может значительно усложнить ситуацию на дорогах из-за плохой видимости.

Related news: МЧС Башкирии предупреждает о сильной метели на ближайшие дни

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter