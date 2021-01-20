Метель и холод: синоптики сообщили о погоде в ближайшие дни в Башкирии

Сегодня днем ожидается небольшой снег, местами метель. Столбик термометра опуститься до -13…-18 градусов, в некоторых районах Башкирии до -23 градуса.
21 января также пройдет небольшой снег. Ветер западный умеренный. Ночью ожидается -18…-23 градуса, при прояснения похолодает до -28 градусов. Днем температура воздуха достигнет отметки -14…-19 градусов.
В пятницу также ожидается снег. Ночью будет -16…-21 градус, при прояснениях -26 градусов. Днём столбик термометра покажет -11…-16 градусов.
Напомним, МЧС предупредил о метели, которая может значительно усложнить ситуацию на дорогах из-за плохой видимости.