Метель и холод: синоптики сообщили о погоде в ближайшие дни в Башкирии

Метель и холод: синоптики сообщили о погоде в ближайшие дни в Башкирии

Вчера, 08:26ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на три дня.

Сегодня днем ожидается небольшой снег, местами метель. Столбик термометра опуститься до -13…-18 градусов, в некоторых районах Башкирии до -23 градуса.

21 января также пройдет небольшой снег. Ветер западный умеренный. Ночью ожидается -18…-23 градуса, при прояснения похолодает до -28 градусов. Днем температура воздуха достигнет отметки -14…-19 градусов.

В пятницу также ожидается снег. Ночью будет -16…-21 градус, при прояснениях -26 градусов. Днём столбик термометра покажет -11…-16 градусов.

Напомним, МЧС предупредил о метели, которая может значительно усложнить ситуацию на дорогах из-за плохой видимости.

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