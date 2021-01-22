Снег и мороз. Синоптики рассказали о погоде на выходные дни в Башкирии

В воскресенье станет немного теплее. Вместо пушистого снега будет идти мокрый, в перемешку с дождем. Погода окончательно испортится в отдельных районах Башкирии, там ожидается метель и снежные заносы. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -12,-17 градусов, по востоку республики -20,-25 градусов, днем 0,-5 градусов.