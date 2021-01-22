Снег и мороз. Синоптики рассказали о погоде на выходные дни в Башкирии

Снег и мороз. Синоптики рассказали о погоде на выходные дни в Башкирии

Вчера, 06:30ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Сегодня, 22 января, в Башкирии ожидается небольшой снег, местами до умеренного. Ветер юго-западный умеренный. Днем температура воздуха будет держаться в районе -12,-17 градусов, а ночью похолодает до -21,-28 градусов.

Следующая ночь станет еще холодней. Температура воздуха опустится до -30 градусов. Местами пройдет небольшой снег, ветер умеренный без сильных порывов. Днем градусник будет держаться на уровне -12,-17.

В воскресенье станет немного теплее. Вместо пушистого снега будет идти мокрый, в перемешку с дождем. Погода окончательно испортится в отдельных районах Башкирии, там ожидается метель и снежные заносы. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -12,-17 градусов, по востоку республики -20,-25 градусов, днем 0,-5 градусов.

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