В Башкирии сегодня, 16 января, в республике ожидается снежная погода, местами осадки выпадут вместе с дождем, из-за чего образуется гололед.

Погода преимущественно теплая. Ветер восточный с переходом на южный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -7,-12, днем -2,-7 градусов. В воскресенье по республике пройдет небольшой снег, местами до умеренного, на дорогах гололедица. Ветер теплый и без сильных порывов. Температура воздуха ночью и днем -8,-13 градусов. Похолодает лишь к вечеру до -13,-18 градусов.

