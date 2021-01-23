Стали известны свежие данные о заболевших пневмонией в Башкирии

Стали известны свежие данные о заболевших пневмонией в Башкирии

Вчера, 16:01ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Количество зараженных пневмококковой инфекцией в Башкирии продолжает расти.

Сегодня, 23 января, минздрав Башкирии опубликовал новые данные о ситуации с заражением пневмококковой инфекцией в республике.

По данным ведомства, число новых случаев заражения пневмонией в Башкирии составило 241. Общую статистику заболеваемости пневмонией минздрав по-прежнему не сообщает.

При этом были выписаны 238 пациентов, которые одолели этот недуг и возвращаются к нормальной жизни.

О случаях смерти от пневмонии чиновники также не сообщают.

Коронавирусом в Башкирии за сутки заразились, напомним, 168 человек. Выписаны 104 выздоровевших от Covid-19 человека.

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