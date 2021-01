Стали известны свежие данные о заболевших пневмонией в Башкирии

Количество зараженных пневмококковой инфекцией в Башкирии продолжает расти.

Сегодня, 23 января, минздрав Башкирии опубликовал новые данные о ситуации с заражением пневмококковой инфекцией в республике. По данным ведомства, число новых случаев заражения пневмонией в Башкирии составило 241. Общую статистику заболеваемости пневмонией минздрав по-прежнему не сообщает. При этом были выписаны 238 пациентов, которые одолели этот недуг и возвращаются к нормальной жизни. О случаях смерти от пневмонии чиновники также не сообщают. Коронавирусом в Башкирии за сутки заразились, напомним, 168 человек. Выписаны 104 выздоровевших от Covid-19 человека.

