Стали известны свежие данные о заболевших пневмонией в Башкирии

Сегодня, 23 января, минздрав Башкирии опубликовал новые данные о ситуации с заражением пневмококковой инфекцией в республике.
По данным ведомства, число новых случаев заражения пневмонией в Башкирии составило 241. Общую статистику заболеваемости пневмонией минздрав по-прежнему не сообщает.
При этом были выписаны 238 пациентов, которые одолели этот недуг и возвращаются к нормальной жизни.
О случаях смерти от пневмонии чиновники также не сообщают.
Коронавирусом в Башкирии за сутки заразились, напомним, 168 человек. Выписаны 104 выздоровевших от Covid-19 человека.