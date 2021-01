В Башкирии за минувшие сутки 245 человек заболели пневмонией. Также за день выписаны с выздоровлением 210 заболевших пневмонией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в республике.

На данный момент в стационарах республики лечение проходят 614 пациентов. 58 в тяжелом состоянии, из них 12 – на ИВЛ. За прошедшие сутки от коронавируса скончались два пациента. Всего умерло 159 человек. Отметим, что с начала пандемии коронавирус подтвердился у 21 068 человек, а прошедшие сутки Covid-19 заболели 167 жителей Башкирии. Всего протестировано более 2,1 миллиона человек.

