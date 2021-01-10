В Башкирии количество больных пневмонией идет на спад

Напомним, ранее Mkset опубликовала материал, в котором предоставляются данные с 1 января по 30 апреля 2020 года. По статистике, число умерших от пневмонии составило 311 человек, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 28 человек. Кроме того, удалось выявить 8120 случаев заболевания пневмонией, что на 2695 меньше, чем в январе–апреле 2019 года. Больше данные по смертности от пневмонии не публиковались.