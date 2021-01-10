В Башкирии количество больных пневмонией идет на спад

В Башкирии количество больных пневмонией идет на спад

Вчера, 17:18ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Минздрав республики опубликовал актуальные данные о заражениях внебольничной пневмонией.

По данным ведомства, за минувшие сутки зарегистрировано 181 случай внебольничной пневмонии. При этом выписано по выздоровлению — 177 человек.

Напомним, в декабре в Башкирии ежедневно фиксировали до 427 больных внебольничной пневмонией. К концу месяца — в начале января этот показатель пошел на спад.

По данным ведомства, за 9 месяцев 2020 года от пневмонии в Башкирии умерли 1,5 тыс. человек, в прошлом году показатель был ниже почти вдвое (860 смертей).

Напомним, ранее Mkset опубликовала материал, в котором предоставляются данные с 1 января по 30 апреля 2020 года. По статистике, число умерших от пневмонии составило 311 человек, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 28 человек. Кроме того, удалось выявить 8120 случаев заболевания пневмонией, что на 2695 меньше, чем в январе–апреле 2019 года. Больше данные по смертности от пневмонии не публиковались.

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