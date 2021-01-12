«Откуда взялась пневмония?» В Уфе следком проверяет факты гибели младенцев в роддоме

На встрече не было того врача, который в ту новогоднюю ночь первым осмотрел невестку после поступления в роддом. Именно он сначала сказал ей, чтобы рожала самостоятельно. А когда она сообщила, что это невозможно, потому что при рождении первого ребенка ей делали кесарево сечение, тот доктор сказал ей, чтобы ждала до восьми часов утра, когда придет следующая смена. Так прошло почти четыре часа. Всё это время мы общались с ней по телефону и слышали, как учащенно стучало сердечко внучки через аппарат КТГ. Это было очень страшно. И только когда, наконец-то, ближе к утру пришел второй врач и взглянул на КТГ, сразу побежал звать бригаду, чтобы срочно делать невестке кесарево, вспоминает Нэля.