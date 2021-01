«Откуда взялась пневмония?» В Уфе следком проверяет факты гибели младенцев в роддоме

После публикации Mkset о гибели ребенка супругов Камалетдиновых в стенах уфимского роддома №4 выяснилось, что этот случай не является единичным. О гибели своей дочки, родившейся в этом же роддоме в новогоднюю ночь, сообщила также жительница Кугарчинского района Анастасия Максимова.

Представители Минздрава Башкирии сообщили о результатах встречи родителей погибших младенцев с руководством и врачами Республиканского клинического перинатального центра. Уфимцы ищут виновных в гибели ребенка, родившегося в новогоднюю ночь Как пояснила пресс-секретарь ведомства Софья Алёшина, в ходе встречи были рассмотрены материалы по факту гибели двоих новорожденных. Точная причина смерти детей будет установлена после патологоанатомического вскрытия - как минимум, через месяц. Корреспондент Mkset связался с бабушкой погибшей девочки из Уфы, которая прояснила ситуацию. Я ездила на эту встречу вместе с сыном и невесткой. Да, нам принесли извинения, но что нам толку от этих извинений? Внучку они не вернут. По словам врачей, у нашей девочки выявили внутриутробную пневмонию. У нас сразу возник вопрос: «Откуда она взялась?». Ведь ни сын, ни невестка пневмонией не болели и не болеют. Более того – невестка проходила обследование непосредственно перед родами, и даже никакого намека не было на какие-то проблемы с ребенком… Пока мы расстались со специалистами перинатального центра на том, что надо ждать результатов посмертной экспертизы, рассказала Mkset Нэля Камалетдинова. По её словам, на встрече также присутствовал врач, который делал кесарево сечение ее невестке. Но конкретно к нему у семьи погибшего ребенка претензий нет. На встрече не было того врача, который в ту новогоднюю ночь первым осмотрел невестку после поступления в роддом. Именно он сначала сказал ей, чтобы рожала самостоятельно. А когда она сообщила, что это невозможно, потому что при рождении первого ребенка ей делали кесарево сечение, тот доктор сказал ей, чтобы ждала до восьми часов утра, когда придет следующая смена. Так прошло почти четыре часа. Всё это время мы общались с ней по телефону и слышали, как учащенно стучало сердечко внучки через аппарат КТГ. Это было очень страшно. И только когда, наконец-то, ближе к утру пришел второй врач и взглянул на КТГ, сразу побежал звать бригаду, чтобы срочно делать невестке кесарево, вспоминает Нэля. По словам Нэли, после случившегося представители перинатального центра старались обойти в разговоре этот скользкий момент, связанный с задержкой операции, и делали упор именно на том, что ребенок погиб из-за внутриутробной инфекции. Они листали обменную карту и подробно расспрашивали, что было на разных этапах беременности, когда невестка обращалась к врачам или лежала на сохранении, старались определить, где ей могли занести инфекцию. И очень нервничали из-за того, что я снимаю наш разговор на видео. Мы сказали, что эта видеозапись может понадобиться в процессе следствия или суда, если до него дойдет дело, рассказывает собеседница. Извинения, принесенные медиками семье, главным образом касались того факта, что в выписке из роддома, которую выдали роженице, было написано, что её выписали в удовлетворительном состоянии с ребенком. Представители перинатального центра объяснили это тем, что сотрудница, заполнявшая этот документ, оказалась не в курсе гибели младенца. Мы так поняли, что сами сотрудники не усматривают в этом никакого вопиющего нарушения, говорят родители погибшей девочки. Семья решила пока дождаться результатов вскрытия ребенка. Потом уфимцы не исключают, что понадобится дополнительная экспертиза в независимой лаборатории. Напомним, по их словам, когда скорбящая семья приехала в морг за телом ребенка, сотрудник учреждения обмолвился, что после Нового года из четвертого роддома туда поступили шесть погибших младенцев. Однако в минздраве подтвердили факты смерти только двух детей, родившихся в новогоднюю ночь. Уфимцы предполагают, что сотрудник морга мог иметь в виду детей, погибших не сразу после родов, а вследствие каких-либо осложнений, обнаруженных в чуть более старшем возрасте. Известно, что похожая трагедия случилась в семье молодой жительницы Кугарчинского района Анастасии Максимовой. Она рассказала, что также просила врачей сделать ей кесарево сечение, переживая за самочувствие дочки, сердцебиение которой составляло 180 ударов в минуту. Однако, по ее словам, врачи решили, что женщина должна родить самостоятельно, давили ей на живот, чтобы дополнительно стимулировать процесс рождения. После появления малышки на свет её сразу же положили под аппарат ИВЛ, а через три дня девочки не стало. Я думаю, что они сами его отключили и не стали бороться за жизнь малышки, заявила убитая горем молодая женщина. Её монолог есть в социальных сетях. По уточненным данным, Следственный комитет Башкирии уже начал доследственную проверку по фактам смерти двух новорожденных, родившихся в новогоднюю ночь в уфимском роддоме №4. Mkset продолжает следить за ситуацией.

