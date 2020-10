В Минздраве Башкирии назвали требования выписать пациентов «вырванными из контекста»

Официальный представитель минздрава Башкирии прокомментировал стенограмму аудиозаписи возможного селекторного совещания, опубликованную Mkset накануне.

Накануне вечером, 21 октября, пресс-секретарь Минздрава Башкирии Софья Алёшина предоставила Mkset официальный комментарий ведомства к опубликованной на Mkset стенограмме аудиозаписи возможного селекторного совещания. Напомним, на айдиозаписи слышно, как представитель Минздрава РБ (предположительно заместитель министра Гульнара Зиннурова) требует, чтобы главные врачи ковидных госпиталей выписывали как можно больше пациентов на амбулаторное долечивание. - В ответ на статью Mkset о аудиозаписи одного из возможных селекторных совещаний, которые по утрам проводят представители Минздрава РБ с главврачами ковидных госпиталей республики сообщаем следующее. Данное совещание является рабочим, представленная запись вырвана из контекста, - говорится в комментарии, тем самым в Минздраве РБ фактически подтвердили подлинность аудиозаписи. Мы публикуем аудиозапись части селекторного совещания, о которой заявляли ранее. Софья Алёшина также предоставила актуальную информацию о ходе выписки пациентов из стационаров инфекционного профиля. - Выписка из стационаров инфекционного профиля происходит строго в соответствии с методическими рекомендациями (Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID19)» Версия 8.1 от 01.10.2020), не может регулироваться в ручном режиме. Есть показания, в соответствии с которыми больных выписывают на амбулаторное долечивание, исходя из клинической картины и стабильной положительной динамики. В медучреждениях Башкортостана по состоянию на 21 октября 2010 года развернуто 3874 коек инфекционного профиля, наличие свободного коечного фонда составляет 23%, - пояснила Софья Алёшина. Это не первый комментарий, касающийся массовой выписки пациентов из ковидных госпиталей республики. Пару дней назад в Минздраве Башкирии также отрицали данный факт после того, как в социальных сетях появились сообщения о массовой выписке пациентов из госпиталей в дневные стационары. Авторы сообщений предполагали, что такое решение могло быть принято после понедельничного оперативного совещания в правительстве Башкирии, где глава региона Радий Хабиров поручил ускорить темпы диагностики коронавируса и выписки из больниц.

