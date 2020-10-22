В Минздраве Башкирии назвали требования выписать пациентов «вырванными из контекста»

Это не первый комментарий, касающийся массовой выписки пациентов из ковидных госпиталей республики. Пару дней назад в Минздраве Башкирии также отрицали данный факт после того, как в социальных сетях появились сообщения о массовой выписке пациентов из госпиталей в дневные стационары. Авторы сообщений предполагали, что такое решение могло быть принято после понедельничного оперативного совещания в правительстве Башкирии, где глава региона Радий Хабиров поручил ускорить темпы диагностики коронавируса и выписки из больниц.