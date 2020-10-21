«40 поступает, 50 надо выписать»: В Минздраве РБ требуют ускорять выписку пациентов

Ранее в Минздраве Башкирии отрицали массовую выписку пациентов из Covid-госпиталей. Вчера, 20 октября, было опубликовано опровержение появившейся в социальных сетях информации о массовой выписке пациентов из госпиталей в дневные стационары. Автор сообщения предположил, что такое решение могло быть принято после понедельничного оперативного совещания в правительстве Башкирии, на котором глава региона Радий Хабиров поручил ускорить темпы диагностики коронавируса и выписки из больниц. Пресс-секретарь Минздрава РБ Софья Алешина, сообщила, что на тот момент выписка пациентов проходит в прежнем режиме и среднее количество отпущенных из больницы людей находится на том же уровне.