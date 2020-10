«40 поступает, 50 надо выписать»: В Минздраве РБ требуют ускорять выписку пациентов

В распоряжении Mkset оказалась аудиозапись одного из возможных селекторных совещаний, которые по утрам проводят представители Минздрава РБ с главврачами ковидных госпиталей республики.

В редакцию Mkset обратился сотрудник одного из ковидных госпиталей Башкирии. Он предоставил в наше распоряжение аудиозапись утреннего селекторного совещания, которое минздрав каждое утро проводит с главными врачами больниц республики. Запись была сделана, по словам источника, 10 октября 2020 года. На аудиозаписи, по словам источника, заместитель министра здравоохранения (предположительно Гульнара Зиннурова, курирующая больничную деятельность) на протяжении трех с лишним минут отчитывает главных врачей уфимских больниц за малое число выписанных пациентов. Речь идет не только о больных с коронавирусом, но и с пневмонией. Публикуем стенограмму отрывка разговора из аудиозаписи: — Больница № 8, город Уфа! Алексей Михайлович (Меньшиков — главврач ГКБ № 8 Уфы — ред.)! — обращается представитель Минздрава по селектору к собеседнику. — Добрый день! У нас по данным на сегодняшний день состоит в стационаре 381 пациент, поступили за сутки 36 пациентов. 32 планируем к выписке и еще 4 добавятся, — отвечает главврач ГКБ № 8 Уфы. — Выписались 36 и поступили 36? Спасибо, понятно, — удовлетворен ответом человек из Минздрава и следующим вызывает с отчетом главного врача Демского госпиталя Фанила Шамигулова. Тот сообщает, что на лечении в его госпитале находятся 269 пациентов. За сутки поступили 40, выписаны были накануне 9, и запланирована в течение суток выписка еще 20 человек. — Это очень мало! Не пойдет. «69 пациентов и только 29 выписаны» — это очень плохо, — негодует представитель минздрава. Главный врач пытается возразить, ссылаясь на состояние больных, но ему не удается это сделать. 40 поступает, значит, 50 надо выписать. На амбулаторное долечивание. Пересмотрите на сегодня план. Иначе два раза в день будем на ВКС собираться. На 12 часов посмотрите и на 16 что у вас будет, дает указание замминистра. Следующим отчитывается и. о. главврача уфимской инфекционной больницы № 4 Айгуль Галиева. По ее данным, в больнице содержатся 382 пациента, поступили за минувшие сутки 60, выписан накануне 31 человек и запланированы к выписке еще 30 в течение следующих суток. — Мало, Айгуль Тагировна. Пересмотрите план, еще раз проверьте со входом, — командует вероятный представитель Минздрава. Минздрав Башкирии отрицает массовую выписку пациентов из Covid-госпиталей Ранее в Минздраве Башкирии отрицали массовую выписку пациентов из Covid-госпиталей. Вчера, 20 октября, было опубликовано опровержение появившейся в социальных сетях информации о массовой выписке пациентов из госпиталей в дневные стационары. Автор сообщения предположил, что такое решение могло быть принято после понедельничного оперативного совещания в правительстве Башкирии, на котором глава региона Радий Хабиров поручил ускорить темпы диагностики коронавируса и выписки из больниц. Пресс-секретарь Минздрава РБ Софья Алешина, сообщила, что на тот момент выписка пациентов проходит в прежнем режиме и среднее количество отпущенных из больницы людей находится на том же уровне. Оперативно связаться с Минздравом не удалось. Официальному представителю Минздрава отправлен запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть подлинность аудиозаписи, а также прокомментировать ситуацию.

