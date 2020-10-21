Минздрав назвал самые заражённые коронавирусом районы Башкирии

Большинство заражённых зарегистрировано в Уфе — 22 человека. Следом идёт Туймазинский район, где коронавирус подтвердился у 12 жителей. В Кумертау Covid-19 выявлен у восьми пациентов. По пять новых случаев заболевания — в Белебеевском и Мелеузовском районах. По три ковид-пациента зарегистрировано в Белорецком районе и Стерлитамаке, по два — в Бакалинском и Бирском районах. В Балтачевском, Бураевском, Караидельском, Татышлинском, Шаранском районах, а также в городах Октябрьский и Салават коронавирусом заболели по одному жителю.