Минздрав назвал самые заражённые коронавирусом районы Башкирии

За прошедшие сутки выявлено 69 новых случаев заболевания коронавирусом. Минздрав Башкирии рассказал о количестве пациентов в каждом районе республики.

Большинство заражённых зарегистрировано в Уфе — 22 человека. Следом идёт Туймазинский район, где коронавирус подтвердился у 12 жителей. В Кумертау Covid-19 выявлен у восьми пациентов. По пять новых случаев заболевания — в Белебеевском и Мелеузовском районах. По три ковид-пациента зарегистрировано в Белорецком районе и Стерлитамаке, по два — в Бакалинском и Бирском районах. В Балтачевском, Бураевском, Караидельском, Татышлинском, Шаранском районах, а также в городах Октябрьский и Салават коронавирусом заболели по одному жителю. По данным Минздрава, с начала пандемии в столице Башкирии коронавирусом заболели 4144 человек. Photo: Минздрав Башкирии Напомним, сегодня портал «Стопкоронавирус.рф» сообщил о смертельном случае от коронавируса. Однако министерство здравоохранения опровергло информацию.

