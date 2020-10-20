Минздрав Башкирии отрицает массовую выписку пациентов из Covid-госпиталей

Как сообщила Mkset пресс-секретарь Минздрава РБ Софья Алешина, выписка пациентов проходит в прежнем режиме и среднее количество отпущенных из больницы людей находится на том же уровне.
Информацию опровергли также и в больницах республики. Источники из РКБ имени Куватова и Белебеевской ЦРБ сообщили, что никаких указаний, относящихся к порядку выписки пациентов не поступало.
Напомним, 19 октября, глава Башкрии Радий Хабиров на совещании правительства поручил ускорить темпы диагностики коронавируса и выписки из больниц.