Минздрав Башкирии отрицает массовую выписку пациентов из Covid-госпиталей

Минздрав Башкирии отрицает массовую выписку пациентов из Covid-госпиталей

Вчера, 12:21ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В соцсетях появилась информация о массовой выписке пациентов из Covid-госпиталей в дневные стационары. В сообщении говорится, что такое решение было принято после оперативного совещания в правительстве Башкирии, однако эту информацию не подтверждают ни в Минздраве, ни в медучреждениях республики.

Как сообщила Mkset пресс-секретарь Минздрава РБ Софья Алешина, выписка пациентов проходит в прежнем режиме и среднее количество отпущенных из больницы людей находится на том же уровне.

Информацию опровергли также и в больницах республики. Источники из РКБ имени Куватова и Белебеевской ЦРБ сообщили, что никаких указаний, относящихся к порядку выписки пациентов не поступало.

Напомним, 19 октября, глава Башкрии Радий Хабиров на совещании правительства поручил ускорить темпы диагностики коронавируса и выписки из больниц.

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