За прошедшие сутки в Башкирии зафиксировано 73 новых случая заболевания коронавирусом, передаёт портал «Стопкоронавирус.рф».

Всего коронавирусом заболели 15971 человек, из которых 73 — в Башкирии. Также портал сообщает, что вылечились 11428 россиян. При этом в Башкирии из больницы выписались 168 пациентов. В России скончались 290 человек. В Башкирии новых летальных исходов не подтверждено. В настоящий момент в больницах проходят лечение 321958 пациентов. Напомним, вчера «Стопокоронавирус.рф» сообщал об одном погибшем от Covid-19. Позже Минздрав Башкирии опроверг данную информацию.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter