«Список памяти врачей, безвременно ушедших из жизни» пополнила врач-невролог поликлиники № 1 в Уфе Людмила Селиванец, которая умерла от коронавируса.

Людмила Селиванец работала в медицине 38 лет. Врач скончалась на 61 году жизни. Как сообщается на портале, женщина лечилась от коронавируса, находилась в тяжёлом состоянии, а также была подключена к аппарату ИВЛ. Напомним, в Башкирии ежедневно растёт число заболевших новым вирусом. От Covid-19 скончались 48 человек. Сегодня портал «Стопкоронавирус.рф» рассказал о новом смертельном случае, однако Минздрав Башкирии опроверг информацию.

