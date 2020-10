РКБ имени Куватова удерживала информацию о заражении коронавирусом

Кировский районный суд Уфы рассмотрит дело об административном правонарушении РКБ имени Куватова. Роспотребнадзор Башкирии в ходе проверки выявил нарушения санитарно-эпидемиологических норм в период режима ЧС.

По данным пресс-службы суда, Роспотребнадзор проводил проверку с 1 сентября по 2 октября. Ведомство выявило нарушения, в частности, РКБ имени Куватова не предоставляла данные о положительных результатах исследований на коронавирус. Судебное заседание назначено на 23 ноября. Согласно закону, за нарушения норм больница может заплатить от двухсот до пятисот тысяч рублей. Кроме того, деятельность медучреждния могут приостановить на срок до 90 суток. Напомним, ранее Октябрьский суд Уфы уже штрафовал РКБ на 100 тысяч рублей за нарушения во время вспышки коронавируса, которая произошла в начале апреля. В мае уволилась главврач больницы Эльза Сыртланова.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter