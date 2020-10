В Башкирии по громкоговорителю будут оповещать об угрозе распространения коронавируса

Ежедневно — утром, днём и вечером жителей и гостей Башкирии будут оповещать об угрозе распространения Covid-19 по громкоговорителю.

Сотрудники противопожарной службы и Госкомитета по ЧС будут информировать население с использованием громкоговорящих устройств спецавтомобилей: Внимание! Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям информирует об обязательности ношения медицинских масок и соблюдения социальной дистанции в общественных местах во избежание заражения коронавирусом. Ограничьте контакты с окружающими, чаще мойте руки с мылом. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких! Пожарные также каждый день проводят профилактические рейды по соблюдению мер безопасности в местах массового скопления людей. Напомним, за прошедшие сутки в Башкирии выявлено 69 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего диагноз подтвержден у 9946 человек. Вчера глава Башкирии Радий Хабирова подписал изменения в указе о режиме повышенной готовности в связи с распространением коронавируса.

