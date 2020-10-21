В Башкирии по громкоговорителю будут оповещать об угрозе распространения коронавируса

В Башкирии по громкоговорителю будут оповещать об угрозе распространения коронавируса

Вчера, 18:07ОбществоАнна КононоваPhoto: Госкомитет по ЧС
Ежедневно — утром, днём и вечером жителей и гостей Башкирии будут оповещать об угрозе распространения Covid-19 по громкоговорителю.

Сотрудники противопожарной службы и Госкомитета по ЧС будут информировать население с использованием громкоговорящих устройств спецавтомобилей:

Внимание! Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям информирует об обязательности ношения медицинских масок и соблюдения социальной дистанции в общественных местах во избежание заражения коронавирусом. Ограничьте контакты с окружающими, чаще мойте руки с мылом. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!

Пожарные также каждый день проводят профилактические рейды по соблюдению мер безопасности в местах массового скопления людей.

Напомним, за прошедшие сутки в Башкирии выявлено 69 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего диагноз подтвержден у 9946 человек. Вчера глава Башкирии Радий Хабирова подписал изменения в указе о режиме повышенной готовности в связи с распространением коронавируса.

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