В Башкирии спасатели объявили штормовое предупреждение
22 апреля, 14:20ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В республике по прогнозу снова ожидается резкое усиление ветра.
Спасатели на территории региона обещают скорость ветра от 15 до 20 метров в секунду. Также прогнозируется отложение мокрого снега на деревьях и проводах.
Преимущественно в республике обещают облачную погоду, утром и ночью гололедицу. Ветер будет юго-западный, западный от 9 до 14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -1,+4°, днем +1,+6°.На автодорогах ухудшение видимости в снеге до 1-2 км, ночью и утром местами гололедица.
Напомним, что это не первое штормовое предупреждение за последние дни. За последнее время в регионе часто прогнозируется штормовой ветер, накануне в Башкирии впервые была гроза.
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