В Башкирии спасатели объявили штормовое предупреждение

Спасатели на территории региона обещают скорость ветра от 15 до 20 метров в секунду. Также прогнозируется отложение мокрого снега на деревьях и проводах.

Преимущественно в республике обещают облачную погоду, утром и ночью гололедицу. Ветер будет юго-западный, западный от 9 до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -1,+4°, днем +1,+6°.На автодорогах ухудшение видимости в снеге до 1-2 км, ночью и утром местами гололедица.