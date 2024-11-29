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Штормовое предупреждение

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2024
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение
29 ноября, 07:58
Зима наступает в Башкирии в сентябре
3 сентября, 11:52
Погода в Башкирии еще пригреет
12 августа, 16:15
Гнев небес обрушится на Уфу
12 августа, 10:51
Российский «АвтоВАЗ» показал себя лучше всех на затопленных улицах Уфы
Сегодня столицу Башкирии настиг супершторм и улицы буквально превратились в реки.
22 июня, 18:11
Последствия Московского супершторма в Уфе
Плавающие машины и улицы в воде, столицу Башкирии полностью затопило.
22 июня, 17:47
Итоги дня. Карантин по бешенству, проверка Шевчука и штормовое предупреждение в Башкирии
6 мая, 13:04
Две школы в Башкирии пострадали от ветра: ведется ремонт
6 мая, 08:45
Сильный шторм ожидается в Башкирии в ближайшие сутки
6 мая, 04:46
Штормовое предупреждение в Уфе: известно о первых пострадавших от непогоды
24 апреля, 05:50
2023
Шторм в Крыму: ураганный ветер, затопления и эвакуация
27 ноября 2023, 04:36
В Уфе объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Штормовое предупреждение было объявлено в связи с сильным ветром.
7 октября 2023, 13:27
Грозы и порывистый ветер: МЧС сделали важное заявление по обстановке на 2 августа
Ранее жители Баймакского района сообщали о торнадо и разрушениях, которые он после себя оставил в селе Тубинский.
1 августа 2023, 09:50
В Уфу придут дожди с грозой и значительное похолодание
Ухудшение погодных условий следует ждать в ближайшие сутки, сообщили в Управлении гражданской защиты.
13 июля 2023, 11:57
Дожди и заморозки ждут жителей Башкирии на этой неделе
Штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях 12 июня выдало МЧС РБ.
12 июня 2023, 04:24
Лето в Башкирии начнется с гроз, ливней и сильного ветра
Однако температура воздуха будет достигать +32 градусов, уведомили в Башгидрометцентре.
1 июня 2023, 06:51
Башкирию накроет волна ветров
Сильные порывы ветра в Башкирии ожидаются 30 и 31 мая, предупредили в Управлении гражданской защиты.
30 мая 2023, 12:54
2020
В Башкирии объявили штормовое из-за шквалистого ветра
7 августа 2020, 10:33
В Башкирии ожидается штормовой ветер
6 августа 2020, 09:03
В МЧС из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение
5 августа 2020, 09:34

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