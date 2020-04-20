В МЧС по Башкирии объявили штормовое предупреждение

В МЧС также прогнозируют облачную погоду, небольшие дожди и грозы. Прогноз по республике совпадает с ожиданиями по погоде в Уфе.

По информации спасателей, скорость ветра в среднем составит от 7 до 12 метров в секунду, порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха днем, по обещаниям синоптиков, достигнет 15-20°, ночью +1,+6°. Обещают также, что на дорогах будет туман.