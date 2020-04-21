МЧС: В Башкирии ожидается штормовое усиление ветра
21 апреля, 14:43ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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На территории региона прогнозируются сильные порывы до 22 метров в секунду.
На территории республики обещают ухудшение погоды. Среди неблагоприятных условий спасатели прогнозируют дожди, облачную погоду и сильный ветер.
По прогнозу МЧС, скорость ветра составит от 9 до 14 метров в секунду, порыв днем могут достигать от 17 до 22 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4,+9°, днем 7-12°.
В Уфе также ожидается облачная погода, дождь и ветер до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5,+7°, днем 10-12°.
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