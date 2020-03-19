В Башкирии пообещали штормовое усиление ветра, дождь со снегом и плохую видимость
19 марта, 14:26ОбществоАлия ФатхиеваФото: МЧС по Башкирии
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Спасатели опубликовали очередное штормовое предупреждение.
В МЧС по Башкирии со ссылкой на Башгидрометцентр опубликовали сообщение об ухудшении погодных условий.
В ведомстве уточнили, что в период с 20:00 19 марта до 20:00 20 марта в регионе ожидается облачная погода, снег с дождем, налипание мокрого снега на провода и деревья.
Особенно в МЧС выделили, что скорость ветра будет в среднем составлять от 9 до 14 метров в секунду, местами порывы вырастут до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1,-4°, днем 0,+5°.
Предупреждают также об ухудшении видимость до 500-1000 метров. Вчера, 18 марта, в МЧС опубликовали аналогичное предупреждение.
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