В Башкирии пообещали штормовое усиление ветра, дождь со снегом и плохую видимость

В МЧС по Башкирии со ссылкой на Башгидрометцентр опубликовали сообщение об ухудшении погодных условий.

В ведомстве уточнили, что в период с 20:00 19 марта до 20:00 20 марта в регионе ожидается облачная погода, снег с дождем, налипание мокрого снега на провода и деревья.

Особенно в МЧС выделили, что скорость ветра будет в среднем составлять от 9 до 14 метров в секунду, местами порывы вырастут до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1,-4°, днем 0,+5°.