Лес рук: чем Башкирии грозит нехватка трудовых мигрантов

В России значительно уменьшилось количество гастарбайтеров из ближнего зарубежья — и это уже сказывается на рынке труда. Эксперты также считают, что это может негативно сказаться как на демографической ситуации в регионе, так и на криминогенной обстановке.

Пандемия коронавируса нарушила в России многие привычные процессы, в особенности — трудовые. По данным МВД России, за год (по сравнению с сентябрем 2019 года) в стране почти на четверть уменьшилось количество иностранных трудовых мигрантов (с 2,3 млн до 1,7 млн человек), причем речь об официальной статистике. Многие мигранты потеряли работу или ушли в неоплачиваемый отпуск до востребования. Коснулась эта ситуация и Башкирии. Как эта ситуация повлияла на рынок труда в регионе и что может изменить в дальнейшем? Куда пойти работать? По данным управления по вопросам миграции МВД, за 10 месяцев 2020 года в Башкирии выдано всего лишь 8908 патентов — на 63% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Большую часть (71%) выдали гражданам Узбекистана, 22,7% — гражданам Таджикистана. Социологические исследования показали, что трудовые мигранты занимают разные ниши в сфере экономики республики: армяне работают в основном в строительстве, таджики и азербайджанцы — в торговле, узбеки относительно равномерно распределены в строительстве, торговле, сельском хозяйстве и сфере услуг. Как отмечают в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения РБ, как правило, трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья устраиваются на низкооплачиваемые рабочие места, не требующие высокой квалификации и непривлекательные для местного населения. Это подсобные рабочие, каменщики, грузчики, арматурщики, маляры, овощеводы. По данным ведомства, на конец 2020 года не хватало работников в сфере строительства и сельском хозяйстве — и это несмотря на то, что в регионе уровень безработицы вырос в шесть раз. — Падение доходов, рост безработицы, закрытие предприятий и весьма пессимистичные прогнозы по их восстановлению приведут к тому, что россияне будут браться за любую работу. А значит, рабочие места, которые традиционно принадлежали гастарбайтерам, будут замещаться россиянами. Это серьезный тренд, и он уже обозначился, — заявлял осенью депутат Госдумы Сергей Калашников. Photo: Медиахолдинг 1Mi Фактически жители России и, в частности, Башкирии оказались не готовы к условиям, в которых работали иностранные граждане, а работодателей не устроило качество выполняемой работы. И если когда-то труд мигрантов был дополнением к рынку труда, то нынешний кризис показывает, что это неотъемлемая его часть, без которой систему начинает лихорадить. Уже к зиме зазвучали предложения об организованном завозе мигрантов в Россию. Так, например, минувшей осенью швейная компания из Учалов была готова принимать на работу трудовых мигрантов из Узбекистана, потому что не могла найти желающих среди местных на зарплату в 30 тыс. руб. и соцпакет. Об этом с радостным удивлением даже сообщали узбекские порталы. Гендиректор сервиса для мигрантов «ТутЖдут» Наталья Хмельницкая подчеркнула, что реальный вакуум на рынке труда начался в середине сентября и не кончился до Нового года, замещения мигрантов россиянами так и не произошло: из 100% вакансий замещение удалось максимум на каждую десятую. Будет ли заполнена освободившаяся ниша местными кадрами? С одной стороны, для этого есть определенное финансовое пространство: для трудоустройства мигрантов работодатель должен предложить место проживания, питание и соцпакет. В случае отказа от услуг гастарбайтеров эта статья расходов может пойти в фонд зарплаты, которая таким образом может стать привлекательней для местных жителей и ближе к средним зарплатам в регионе. С другой стороны, есть серьезное препятствие — система среднего профессионального образования (СПО), которая слабо связана с реальным производством. Башкирские колледжи и ссузы не могут похвастаться большой популярностью среди выпускников, при этом их возможности упираются в слабую материальную базу. Более того, по прогнозам министра образования РБ Айбулата Хажина, через несколько лет количество желающих поступить в ссузы превысит количество доступных мест в этих учреждениях. Примечательно, что обновить материальную базу СПО не решаются даже в Минобрнауки России. В Башкирии систему реформировать не планируют — тем более в условиях полудистанционного образования — поэтому используют гранты для точечной поддержки. Фактическое решение проблемы откладывается, а уже через 5-7 лет обновленная техника устареет. Добавим, что в 2020 году трудоустроилось 69% процентов местных выпускников СПО. Профессор кафедры управления персоналом и психологии, проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов со ссылкой на данные МВД уточняет, что до того, как Россия закрыла границы из-за пандемии, из страны успели уехать 1,2 млн иностранцев (по данным «Новых известий», вместо традиционных 9-11 млн мигрантов сейчас в России находится около 6 млн человек). Он подчеркивает, что их на родине никто особенно не ждет, к тому же и там, скорее всего, тоже экономический кризис. Поэтому, скорее всего, гастарбайтеры все-таки будут стараться удержаться за работу в России, а опыт предыдущих кризисов показывает, что и работодатели не захотят их отпускать, потому что привыкли им меньше платить. — Это большая иллюзия, что можно легко заменить их людьми из закрывшихся турфирм, ресторанов и фитнесов. Потому ситуация с мигрантами сегодня хуже, чем была в прошлые кризисы. Только по официальным данным их 4 миллиона [в стране], у многих маленькие дети, и никакой финансовой помощи от Российского государства им не обещано. Страшно представить, что будет, когда озлобленные отцы этих семейств начнут добывать пропитание на свой страх и риск. Скорая демографическая помощь Photo: Медиахолдинг1Mi Вице-премьер, министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова, докладывая ситуацию о проблемах с повышением рождаемости в республике, отметила, что одним из решений этой проблемы могут стать молодые мигранты. По ее словам, нужно наладить взаимодействие с национальными диаспорами и приглашать для поступления в вузы Башкирии «толковых выпускников школ из стран СНГ». Желающим по окончании вуза остаться работать в республике будет оказываться помощь в оформлении российского гражданства. В этом вопросе эксперты так же расходятся. Одни утверждают, что в условиях демографической ямы и общего роста смертности при падении рождаемости спасти изменить динамику может только наращивание миграционного потока. Другие — считают, что подобной меры явно недостаточно: — Мигранты, бесспорно, помогают поддерживать численность населения и не сильно стареть, но только в том случае, когда рождаемость не слишком низкая, — считает демограф Алексей Ракша. — Иначе даже в богатой стране с высоким уровнем экономики большой объем миграции вызовет всплеск возмущений и протестов. Возможно — криминал По мнению зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, ситуация с мигрантами, которые из-за пандемии потеряли работу и не могут вернуться из России на родину, может негативно сказаться на криминогенной обстановке в стране. По его словам, за ситуацией в миграционной сфере нужно пристально следить. Ряд решений в этой сфере уже был принят, после чего «ситуация несколько упростилась, но она не является гладкой». — Это, безусловно, тоже может способствовать росту криминальных проявлений в самых разных отраслях — от мелких фактов мошенничества до тяжких преступлений. Дмитрий Медведев подчеркнул, что в 2020 году в России почти на 14% выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений. В 2017 году замглавы МВД Игорь Зубов оценивал состояние криминальной обстановки вокруг мигрантов как удовлетворительное в целом по стране. В 2019 году, по данным Генпрокуратуры, только 3,5% преступлений совершили лица без гражданства РФ. При этом руководитель Следственного комитета РБ Денис Чернятьев, подводя итоги некоронавирусного 2019 года, отметил, что зафиксировано увеличение не только общего количества тяжких и особо тяжких преступлений (на 7,1%), но и рост доли данных преступлений в общем массиве преступности до 22,6% (в 2018 году — 20,3%). Старший научный сотрудник Центра региональных исследований и урбанистики РАНХиГС Евгений Варшавер, основываясь на прецедентах экономических кризисов 2008–2009 и 2014 гг. и принимая во внимание карантинные меры, считает, что рассказы о том, что мигранты пойдут грабить немигрантов, — это страшилки: — В условиях эпидемии мигранты должны стать объектом приоритетной помощи, в частности в вопросах обеспечения нуждающихся мигрантов жильем и продуктами питания на время кризиса. Положение части мигрантов, судя по всему, бедственное или грозит стать таким в ближайшем будущем. P. S. Согласно документу, подписанному Михаилом Мишустиным, квота на временное проживание в России иностранцам и лицам без гражданства в 2021 году составит 39325 разрешений, почти вдвое меньше, чем в 2020 году (60270 разрешений).

