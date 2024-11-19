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Миграция

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Мигрант убил мужчину в Башкирии — подробности от вдовы
19 ноября, 13:30
Башкирия приняла две тысячи мигрантов
7 октября, 14:35
Канал приемки нелегалов шесть лет работал в Уфе
7 октября, 11:06
Туризм Башкирии озолотится на сиротках
11 сентября, 18:57
Легализовать гастарбайтера в Уфе — ₽500
3 сентября, 10:05
Преступление превратили в бизнес в Башкирии
3 сентября, 09:19
Города-призраки появляются в Башкирии
2 сентября, 18:17
Куда и почему люди уезжают из Башкирии
26 августа, 11:36
Изменения в миграционной политике: регионы вводят ограничения на работу мигрантов
7 мая, 07:55
В Башкирии более 138 мигрантов с российским паспортом встали на воинский учет
Некоторые из них поступили на военную службу по контракту.
24 марта, 12:03
Тему миграционной преступности в Башкирии подогревают СМИ
Чиновник выступил с докладом перед депутатами Курултая. По его мнению, масштабы проблемы преувеличены.
21 февраля, 06:56
В Башкирии улучшился уровень миграции населения по сравнению с предыдущим годом
Данные статистики за 11 месяцев 2023 года публикует Росстат.
10 февраля, 04:29
В Башкирии за год усилилась миграционная убыль населения
1 февраля, 12:59
2023
В Башкирию могут приехать рабочие из Бангладеш
Эта страна является одной из самых густонаселённых в мире.
15 декабря 2023, 08:12
Стало известно, в какие муниципалитеты чаще всего переезжали жители Башкирии
За девять месяцев этого года сильный отток населения был замечен в городах и районах республики.
7 декабря 2023, 04:11
В Башкирии прошёл рейд по выявлению новых граждан России. Их хотят отправить в армию
Одного из них уже отправили служить.
6 декабря 2023, 12:35
Снижение миграционной убыли в Башкирии: люди стали реже уезжать
Согласно докладу Росстата, в Башкирии наблюдается положительная динамика в миграционном движении населения.
5 ноября 2023, 07:00
2020
Подальше да подольше: почему жители Башкирии продолжают уезжать из региона
7 августа 2020, 04:33
2019
Молодым тут не место: почему стареет Башкирия?
6 октября 2019, 04:46
В Уфе объяснили причины миграции из города
3 октября 2019, 11:42

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