Хабиров поручил провести собрания по большим счетам за отопление в день митинга

- Мы пока опытным путём в этой части идём в Благовещенске, на очереди Уфа. Пока везде свои расчетные столы, везде всё по-разному, ничего не поймёшь. Наша задача навести порядок в наших платежках по всей республике, - рассказал Хабиров.