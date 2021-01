Хабиров поручил провести собрания по большим счетам за отопление в день митинга

Соответствующее поручение озвучил Глава Башкирии на заседании Общественной палаты.

Сегодня, 22 января, Радий Хабиров на заседании Общественной палаты Башкирии поручил провести встречи с жителями Уфы по вопросу высоких счетов за отопление. Также глава республики заявил о необходимости наличия в республике единого информационного пространства, где будет храниться вся информация обо всех видах платежей за предыдущие периоды. - Мы пока опытным путём в этой части идём в Благовещенске, на очереди Уфа. Пока везде свои расчетные столы, везде всё по-разному, ничего не поймёшь. Наша задача навести порядок в наших платежках по всей республике, - рассказал Хабиров. Также глава Башкирии анонсировал решение проблемы с перерасчетом платежей за отопление 26 января. Встречи с жителями планируется провести завтра, 23 января. Стоит отметить, что в этот же день в Уфе планируется проведение несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального.

