Хабиров поручил провести собрания по большим счетам за отопление в день митинга

Хабиров поручил провести собрания по большим счетам за отопление в день митинга

Вчера, 17:22ОбществоТимур АлмаевPhoto: 2gis.ru
Соответствующее поручение озвучил Глава Башкирии на заседании Общественной палаты.

Сегодня, 22 января, Радий Хабиров на заседании Общественной палаты Башкирии поручил провести встречи с жителями Уфы по вопросу высоких счетов за отопление. Также глава республики заявил о необходимости наличия в республике единого информационного пространства, где будет храниться вся информация обо всех видах платежей за предыдущие периоды.

- Мы пока опытным путём в этой части идём в Благовещенске, на очереди Уфа. Пока везде свои расчетные столы, везде всё по-разному, ничего не поймёшь. Наша задача навести порядок в наших платежках по всей республике, - рассказал Хабиров.

Также глава Башкирии анонсировал решение проблемы с перерасчетом платежей за отопление 26 января. Встречи с жителями планируется провести завтра, 23 января. Стоит отметить, что в этот же день в Уфе планируется проведение несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы