Власти Башкирии не согласовали митинг в поддержку Навального

Сегодня координатор штаба Навального Лилия Чанышева рассказала «Эху Москвы», что власти Башкирии не согласовали митинг, который планируется провести в Уфе 23 января.

По словам координатора, митинг организовывался ситуационно, поэтому согласовать мероприятие с властями за 10 дней до его проведения просто не успели. Однако штаб направил уведомление в правительство Башкирии, чтобы, как рассказывает Чанышева, «они способствовали проведению мероприятия, были в курсе, предприняли меры безопасности». 23 января мы выходим на улицы Уфы выразить свой протест против политических репрессий, против ареста Алексея Навального, против беззакония в стране, заявила Лилия Чанышева. Она также добавила, что по Конституции РФ граждане имеют право собираться мирно, без оружия. Планируемый митинг — законное мероприятия, для проведения которого не надо подавать уведомления. Однако штаб всё-таки оповестил власти республики. Прогнозируется, что на митинг выйдет большое количество людей, так как вся ситуация вызвала большой ажиотаж в обществе, как сказала Лилия Чанышева, у людей «накипело». Точка сбора — площадь перед ГКЗ «Башкортостан», затем шествие пройдет по улице Ленина и Заки Валиди до площади Салавата Юлаева.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter