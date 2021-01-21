Власти Башкирии не согласовали митинг в поддержку Навального

По словам координатора, митинг организовывался ситуационно, поэтому согласовать мероприятие с властями за 10 дней до его проведения просто не успели. Однако штаб направил уведомление в правительство Башкирии, чтобы, как рассказывает Чанышева, «они способствовали проведению мероприятия, были в курсе, предприняли меры безопасности».