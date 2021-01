Радий Хабиров рассказал о своем отношении к митингам в поддержку Навального

Об этом он заявил на встрече с членами Общественной палаты Башкирии

Глава Башкирии ответил на вопрос о своем отношении к планированию проведения митинга в поддержку Алексея Навального. - Однородных мнений никогда не бывает.<...> Кто-то с чем-то не согласен, кто-то нет. Кто-то недоволен властью, кто-то ее критикует, существует действительно очень много разных точек зрения. Завтра мы, действительно, предполагаем, что какая-то часть людей хочет выйти в связи событиями, которые произошли в отношении известного оппозиционера Навального. <...> Я ведь все-таки отвечаю за республику, за то, что здесь происходит. И я исхожу, анализируя эту ситуацию, только из одного - если люди собираются куда-то идти и собираются выражать свое несогласие - это, значит, я недоработал. Значит, недоработал я, недоработала моя команда, недоработало правительство. Потому что если человек нормально работает, если у него все в порядке, если он видит, что власть перед ним ответственна, и мы справедливо ведем свою работу и по-честному работаем и правду говорим, то, казалось бы, зачем человеку идти. <...> Если что-то людей не устраивает, то давайте разговаривать. Если я где-то не услышал, то для этого есть [например] Общественная палата и Совет по правам человека, и вроде мы стараемся отвечать на те протесты, на те какие-то требования людей, - сказал Радий Хабиров.

