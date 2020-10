Ещё один житель Башкирии скончался от коронавируса

В Башкирии от коронавируса умер ещё один человек, передаёт портал «Стопкоронавирус.рф».

В России за прошедшие сутки скончались 317 человек. В Башкирии, по данным портала, зарегистрирован один смертельный случай из-за коронавируса. В стране подтвердилось 15700 новых случаев заболевания, из которых 69 — в Башкирии. От коронавируса вылечились 10952 россиянина. Также из медучреждний выписались 140 жителей Башкирии. В данное время под наблюдением врачей находятся 321488 пациентов. Напомним, вчера стало известно, что от коронавируса скончалась башкирская певица Бибисара Азаматова. Как рассказали её родственники, женщина долгое время боролась с болезнью и лежала в больнице.

