На 21 октября в Башкирии число инфицированных новой коронавирусной инфекцией составляет 9946. Суточный прирост составил 69 человек, сообщает республиканский Минздрав.

Также по данным ведомства, за прошедшие сутки выздоровели 140 человек. Выписаны из больниц 71 пациент, на лечении на сегодняшний день находится 1003 человека Напомним, накануне суточный прирост составил 68 человек. Также зафиксирована смерть еще одного пациента от коронавируса. От Covid-19 скончалась 65-летняя жительница Кушнаренковского района. Помимо коронавируса у женщины обнаружили сахарный диабет второго типа и ожирение. Всего в период пандемии умерли 48 жителей Башкирии.

