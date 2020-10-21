На БСТ прошел показ документального фильма об эпидемии коронавируса в Башкирии

Картина рассказывает о трудностях борьбы с короновирусом в республике. По заявлению авторов, съёмочной группе было дано поручение показать реальную картину и донести до людей, что народ в нашей республике справится с любыми трудностями несмотря ни на что. Также одним из основных посылов заключался в том, что борьба с эпидемией еще не закончилась и необходимо соблюдать меры предосторожности.