На БСТ прошел показ документального фильма об эпидемии коронавируса в Башкирии

Накануне, 20 октября, на республиканском канале БСТ состоялась премьера документального фильма «Башкортостан. Хроники. Ковид».

Картина рассказывает о трудностях борьбы с короновирусом в республике. По заявлению авторов, съёмочной группе было дано поручение показать реальную картину и донести до людей, что народ в нашей республике справится с любыми трудностями несмотря ни на что. Также одним из основных посылов заключался в том, что борьба с эпидемией еще не закончилась и необходимо соблюдать меры предосторожности. Фильм сняли по поручению главы республики Радия Хабирова. После чего на телеканале была создана рабочая группа. Работы над документальной картиной начались в начале августа 2020 года.

