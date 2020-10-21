В Башкирию вернулась бригада врачей, которая боролась с коронавирусом в Абхазии

Напомним, медики отправились в Абхазию по поручению главы Башкирии Радия Хабирова и обращению Минздрава республики. Об этом на оперативном совещании 28 сентября рассказал глава министерства Максим Забелин. Ранее врачи из Башкирии уже выезжали в командировки в Киргизию, Карачаево-Черкесию и Амурскую область для борьбы с коронавирусом.