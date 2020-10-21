В Башкирию вернулась бригада врачей, которая боролась с коронавирусом в Абхазии

В Башкирию вернулась бригада врачей, которая боролась с коронавирусом в Абхазии

Вчера, 13:41ОбществоАнна КононоваPhoto: БГМУ
Из Абхазии в Башкирию вернулись врачи, которые в течение трех недель оказывали помощь в работе с заражёнными коронавирусом пациентами.

В командировку ездили семь врачей, врачей-стажеров, ординаторов БГМУ и РКБ имени Куватова. В Абхазии они помогали местным медикам в работе с ковид-пациентами.

Мы занимались сложными пациентами, находящимися на искусственной вентиляции легких. Надеемся, что коллеги из Абхазии освоили опыт, рассказал руководитель группы Ильдар Лутфурахманов.

В Абхазии башкирских врачей сменили бригады из Калининградской области и Москвы.

Напомним, медики отправились в Абхазию по поручению главы Башкирии Радия Хабирова и обращению Минздрава республики. Об этом на оперативном совещании 28 сентября рассказал глава министерства Максим Забелин. Ранее врачи из Башкирии уже выезжали в командировки в Киргизию, Карачаево-Черкесию и Амурскую область для борьбы с коронавирусом.

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