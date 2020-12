Синоптики сообщили о погоде на воскресенье и начало следующей недели.

Сегодня, 20 декабря, по Башкирии и в Уфе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный со скоростью не сильнее трех метров в секунду. Температура воздуха утром минус 23... минус 25 градусов. Днем станет чуть теплее - до минус 20 градусов. В ряде районов, особенно в Зауралье, возможно похолодание до минус 27 градусов. Уже с вечера понедельника в Башкирии снова начнется потепление, которое продлится прктически до самого Нового года.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter