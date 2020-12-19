Антициклон принесет в Башкирию морозную погоду

Антициклон принесет в Башкирию морозную погоду

Вчера, 06:00ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
В ряде районов Башкирии температура воздуха может опуститься до минус 26 градусов.

Сегодня, 19 декабря, в Башкирии утром станет ощутимо наступление похолодания. После теплой пятницы сегодняшнее утро покажется довольно суровым. Температура воздуха опустится до минус 14 градусов. Как отмечают синоптики, таково действие антициклона.

При ясной погоде без осадков похолодание продлится и дальше. Днем температура будет минус 16 градусов, а к вечеру — столбик термометра опустится уже до минус 21 градуса.

При этом в течение дня будет дуть северный ветер со скоростью до 5 метров в секунду.

В воскресенье станет существенно холоднее — до минус 26 градусов в темное время суток.

Впрочем, с понедельника морозы снова отступят и столбик термометра начнет подниматься.

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