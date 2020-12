Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 17, 18 и 19 декабря.

Сегодня ожидается небольшой снег, а на дорогах снежный накат. Днём температура воздуха достигнет отметки -5…-10 градусов. В пятницу, 18 декабря, также пройдет снег. Ночью похолодает до -8…-13 градусов. Днём столбик термометра покажет -4…-9 градусов. А вот на выходные ожидается похолодание. Ночью будет -16…-21 градусов, местами -25…-30 градусов. Днём станет чуть теплее. Температура воздуха составит -9…-14 градусов, однако местами сохранится до -18 градусов.

