Потепление отменяется: синоптики Башкирии рассказали о погоде на ближайшие дни

В Башкирии сохранится относительно морозная погода. Об этом сообщают синоптики Башгидрометцентра.

Сегодня, 15 октября, осадков не ожидается. Ветер южный, но, тем не менее, ночью сохранится морозная погода до -25 градусов. Днем местами потеплеет до -4, в целом же по Башкирии ожидаются холода -9,-14 градусов. В среду снег выпадет лишь в северной части республики. Ветер южный. Температура воздуха ночью при прояснениях -20,-25 градусов, днем -5,-10 градусов. К концу недели в Башкирию наконец придет снежный циклон. За счет этого средняя температура ночью повысится до -22 градусов. Днем сохранится устойчивая погода до -4,-9 градусов.

