В столице Башкирии к Новому году установят 109 ёлок

Калининский район порадует сразу пятью центральными ёлками, которые появятся перед дворцом культуры «Моторостроитель», в микрорайон Инорс на пересечении улицы Мушникова и бульвара Баландина, в микрорайоне Шакша на улице Мелеузовской, 31, в деревне Князево на улице Советов и в деревне Базилевка на улице Беговой. 26 штук установят на территории МКД и предприятий торговли.