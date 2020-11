В столице Башкирии к Новому году установят 109 ёлок

В Уфе в преддверии Нового года собираются установить 109 ёлок, из которых три столичные, 16 районных и порядка 90 появятся во дворах многоквартирных домов и на территории предприятий торговли.

Три центральные ёлки установят на площади имени Ленина, имени Салавата Юлаева и Советской площади. Отметим, что последняя обошлась довольно дорого — в 12 миллионов рублей. Елёи и ледовые городки украсят различные районы Уфы: В Демском районе установят центральную на территории парка культуры и отдыха «Дёмский», ещё 11 красавиц появятся в дворах МКД и на территории торговых центров. Калининский район порадует сразу пятью центральными ёлками, которые появятся перед дворцом культуры «Моторостроитель», в микрорайон Инорс на пересечении улицы Мушникова и бульвара Баландина, в микрорайоне Шакша на улице Мелеузовской, 31, в деревне Князево на улице Советов и в деревне Базилевка на улице Беговой. 26 штук установят на территории МКД и предприятий торговли. Кировский район украсит одна центральная ёлка на улице Мубарякова и 21 — дворы домов и торговых объектов. В Ленинском районе установят две центральные хвойные красавицы (на площади перед парком «Волна» и возле ДК «Ядкарь») и две на территории многоквартирных домов. В Октябрьском районе появятся три центральные ёлки (в парке «Кашкадан», на площади перед Дворцом спорта и в селе Нагаево перед домом культуры), а 12 буду расположены во дворах и на территории предприятий торговли. Орджоникидзевский район украсят три центральные ёлки (на площади имени С. Орджоникидзе, поселках Тимашево и Новые Черкассы) и восемь дворовых и торговых объектов. В Советском районе установят одну центральную ёлку (на площади перед Уфимской детской филармонией), и 10 дополнительно. Напомним, ранее министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев рекомендовал устанавливать больше новогодних городков, чтобы дистанцировать людей в период пандемии. Все мероприятия будут проходить на открытом воздухе. Также он добавил, что обустройство ледовых городков необходимо закончить до 10 декабря.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter