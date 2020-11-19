В Уфе во время торгов на шесть млн рублей снизили стоимость новой пиксельной ёлки

Напомним, согласно условиям закупки, ёлка должна быть не ниже 30 метров, диаметр основания – 12,5 метров. Снаружи конструкция должна состоять из искусственных веток. Сверху будет расположена звезда диаметром не менее метра. Гирлянды на ели должны воспроизводить российский флаг, надпись «С Новым годом» на русском и башкирском языках, падающие белые снежинки и разноцветные геометрические фигуры.