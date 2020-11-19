В Уфе во время торгов на шесть млн рублей снизили стоимость новой пиксельной ёлки

В Уфе во время торгов на шесть млн рублей снизили стоимость новой пиксельной ёлки

Вчера, 11:46ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: red-key.rbsmi.ru
Сегодня, 19 ноября, состоялся аукцион на получение госконтракта. Уфимский «горзелехоз» выбирал подрядчика, которые установит на Советской площади новую пиксельную ёлку. Городская администрация готова была выделить на эти цели свыше 18,7 миллионов рублей.

В торгах приняли участие пять различных компаний. Их названия в документах закупки не указываются. В ходе аукциона участники предлагали меньшие суммы от первоначальной. Победила компания, которая предложила самую низкую стоимость – 12 миллионов рублей.

Напомним, согласно условиям закупки, ёлка должна быть не ниже 30 метров, диаметр основания – 12,5 метров. Снаружи конструкция должна состоять из искусственных веток. Сверху будет расположена звезда диаметром не менее метра. Гирлянды на ели должны воспроизводить российский флаг, надпись «С Новым годом» на русском и башкирском языках, падающие белые снежинки и разноцветные геометрические фигуры.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы