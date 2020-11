В Уфе во время торгов на шесть млн рублей снизили стоимость новой пиксельной ёлки

Сегодня, 19 ноября, состоялся аукцион на получение госконтракта. Уфимский «горзелехоз» выбирал подрядчика, которые установит на Советской площади новую пиксельную ёлку. Городская администрация готова была выделить на эти цели свыше 18,7 миллионов рублей.

В торгах приняли участие пять различных компаний. Их названия в документах закупки не указываются. В ходе аукциона участники предлагали меньшие суммы от первоначальной. Победила компания, которая предложила самую низкую стоимость – 12 миллионов рублей. Напомним, согласно условиям закупки, ёлка должна быть не ниже 30 метров, диаметр основания – 12,5 метров. Снаружи конструкция должна состоять из искусственных веток. Сверху будет расположена звезда диаметром не менее метра. Гирлянды на ели должны воспроизводить российский флаг, надпись «С Новым годом» на русском и башкирском языках, падающие белые снежинки и разноцветные геометрические фигуры.

