«Не знают, куда девать деньги». Главред Esquire высмеял Уфу за «самую дорогую» ёлку

Главный редактор Esquire, публицист и писатель Сергей Минаев опубликовал очередной выпуск у себя на Youtube-канале, где высказал своё мнение по поводу стоимости центральной ёлки на Советской площади в Уфе. Своим подписчикам он предложил поделиться впечатлениями.

В Уфе жизнь настолько (благополучная — прим. ред.), что буквально жопой деньги ешь, не знают, куда их девать, уфимские чиновники. В Уфе появится елка самая дорогая в стране в условиях пандемии, рассказал Сергей Минаев. Он попросил уфимцев писать в комментариях, нужна ли горожанам ёлка пусть не за 18 миллионов, а хоть за 10 миллионов рублей. Или у них есть идеи, на что ещё можно направить деньги. В Уфе в прошлом году пиксельные ёлки закупили, кричали, что будет дикая экономия, можно пользоваться ими несколько лет. В этом году опять хотят. Одноразовые какие-то ёлки получились. Может правительство республики такой ёлкой крутой хочет отпраздновать первое место по игнорированию избыточной смертности просто? Она у нас аж 100% в этом году. Гордимся, рассказала пользователь Алёна Полевая. Своё мнение высказал ещё один неравнодушный местный житель. Он рассказал, скорее, о деятельности заказчика «Горзеленхоза» в не лучшем свете. Горзеленхоз в Уфе — это отдельный эшелон (наглости — прим.ред.) на тендерах и закупках. Чего стоит к ним зайти — урны по 20 тысяч, скамеечки — по 40, качельки по 150 тысяч, примерно то же самое продаётся рядом в 8-10 раз дешевле. Освоители бюджетов. Гордость берет, пишет в комментариях пользователь с ником Motion 2 Life. Кстати, как рассказали Mkset в пресс-службе администрации Уфы, информация о том, что ёлка является самой дорогой в России — недостоверная. Предельная стоимость новогоднего атрибута была определена мэрией ещё до пандемии коронавируса. Начальная цена пиксельной елки выработана исходя из всех коммерческих предложений на елки подобного размера и вида. Для этого мэрия Уфы изучила рынок продаж и выбрала из всего среднюю стоимость, рассказал пресс-секретарь администрации Марсель Байдавлетов. Напомним, «Горзеленхоз» ранее объявил тендер на поставку пиксельной ёлки на Советскую площадь в Уфе. Начальную сумму контракта определили в 18,7 миллиона рублей. Однако заказчик снизил стоимость на 6,7 миллиона рублей, согласившись сделать поставку за 12 миллионов рублей. Отметим, что конструкция, по контракту, должны быть не ниже 30 метров, диаметр основания — 12,5 метров. Сверху расположится звезда размером не менее метра. Гирлянды на елке будут демонстрировать российский флаг с надписью «С Новым городом» на русском и башкирском языках. Её также украсят белые снежинки и разноцветные геометрические фигурки.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter