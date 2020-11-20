«Не знают, куда девать деньги». Главред Esquire высмеял Уфу за «самую дорогую» ёлку

В Уфе в прошлом году пиксельные ёлки закупили, кричали, что будет дикая экономия, можно пользоваться ими несколько лет. В этом году опять хотят. Одноразовые какие-то ёлки получились. Может правительство республики такой ёлкой крутой хочет отпраздновать первое место по игнорированию избыточной смертности просто? Она у нас аж 100% в этом году. Гордимся, рассказала пользователь Алёна Полевая.