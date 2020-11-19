В Башкирии депутат предложил отказаться от новогодних ёлок и городков из-за Covid-19

В своём обращение Дмитрий Иванов предложил запретить проведение корпоративов и других праздничных мероприятий для всех предприятий, организаций и учебных учреждений. В том числе, ограничить новогодние утренники и ёлки. Кроме того, депутат выступил против установки ледовых городков, открытия развлекательно-игровых плоащдок, а также установки новогодних ёлок.