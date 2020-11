В Башкирии депутат предложил отказаться от новогодних ёлок и городков из-за Covid-19

Депутат Госсобрания Башкирии от ЛДПР Дмитрий Иванов написал обращение премьер-министру Андрею Назарову. Парламентарий предложил отказаться от традиционных новогодних мероприятий из-за распространения коронавируса.

В своём обращение Дмитрий Иванов предложил запретить проведение корпоративов и других праздничных мероприятий для всех предприятий, организаций и учебных учреждений. В том числе, ограничить новогодние утренники и ёлки. Кроме того, депутат выступил против установки ледовых городков, открытия развлекательно-игровых плоащдок, а также установки новогодних ёлок. Дмитрий Иванов уверен, что данные ограничения способствуют улучшению эпидемиологической обстановки в Башкирии. Напомним, на вчерашнем совещании министр ЖКХ Борис Беляев из-за пандемии рекомендовал все новогодние мероприятия проводить на открытом воздухе. Обустройство ледовых городков необходимо закончить к 10 декабря. Кроме того, в этом году новогодних городков станет больше, чем в прошлом году, чтобы избежать столпотворения.

