Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни. Жителей Башкирии предупреждают об ухудшении погодных условий.

Сегодня, 20 ноября, осадки не ожидаются, однако в северных районах республики пройдет небольшой снег, ледяной дождь. Синоптики сообщают о гололедице на дорогах. Днём столбик термометра достигнет -3...-8 градусов. На следующий день, 21 ноября, будет без существенных осадков. Местами ожидается гололёд. Ночью температура воздуха достигнет показателя -9...-14 градусов, по юго-востоку Башкирии ожидается -15...-20 градусов. Днём в республике потеплеет до -2...-7 градусов.

