МЧС рассказал об изменениях погоды в в Башкирии.

Сегодня, 19 ноября, погода порадовала жителей Башкирии легким морозом и солнцем. Однако завтра, 20 ноября, на территории республики ожидаются ледяные дожди и гололед. Температура воздуха ночью составит -8…-13 градусов, по юго-востоку прогнозируется -14…-19 градусов. Днём столбик термометра покажет -1…-6 градусов.

