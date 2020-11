Синоптики Башгидрометцентра составили прогноз погода на начало будущей недели. Сегодня, в воскресенье, все еще ожидаются осадки в виде небольшого снега. Ветер северный. Днем подморозит до –15 градусов. Ночью до -21 градуса.

В понедельник и во вторник синоптики предсказывают одинаковые погодные условия. Начало недели будет морозным и солнечным. Осадки не ожидаются. Ветер слабый, переменных направлений. Тем не менее, ночью морозы ударят и ощущаться будет как -25 градусов. Днем температура воздуха будет варьироваться от -8 до -13 градусов. В восточных районах до -18 градусов.

