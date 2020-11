В Башкирии сегодня, 17 ноября, ожидается небольшой снег лишь в северных частях республики. Ветер слабый, тем не менее будет достаточно морозно. Температура воздуха ночью до -19, местами до -27 градусов, днем -6,-11.

Как сообщают сотрудники Башгидрометцентра, в среду, 18 ноября, ветер ожидается умеренный со стороны северо-запада. Ночью снова ударят морозы, местами до -23 градусов, днем -5,-10 градусов. В четверг будет по-прежнему без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью до -16, местами до -22 градусов, днем -3,-8.

