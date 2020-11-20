Роспотребнадзор признал, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшается

Роспотребнадзор признал, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшается

Вчера, 15:15ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Глава ведомства Анна Попова заявила, что ситуация становится более тяжелой, несмотря на отсутствие в регионах взрывного роста заболеваемости.

Глава ведомства Анна Попова заявила, что ухудшение ситуации с COVID-19 в стране очевидно, несмотря на отсутствие в регионах взрывного роста заболеваемости. По ее словам, чтобы остановить ситуацию, нужно, в первую очередь, носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию всем.

— Не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах, будут безукоризненно выполняться и будут безусловными для всех, — подчеркнула Анна Попова в эфире канала «Россия 1».

Также она подчеркнула, что выходить в общественные места без «совершенно невероятной необходимости» не нужно.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Напомним, за прошедшие сутки в России скончались 463 человека с диагностированным ковидом, что стало самым высоким показателем с весны. В Башкирии 20 ноября было решено, что учащиеся 6-10 классов продолжат обучение в дистанционном формате как минимум до 29 ноября. При этом школьники 1-5, а также 11 классов будут учиться очно, как и все классы малокомплектных школ.

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