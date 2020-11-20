Роспотребнадзор признал, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшается

Напомним, за прошедшие сутки в России скончались 463 человека с диагностированным ковидом, что стало самым высоким показателем с весны. В Башкирии 20 ноября было решено, что учащиеся 6-10 классов продолжат обучение в дистанционном формате как минимум до 29 ноября. При этом школьники 1-5, а также 11 классов будут учиться очно, как и все классы малокомплектных школ.