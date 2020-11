Появились новые данные об эпидемиологической обстановке в Башкирии в период коронавируса.

Минздрав Башкирии сообщил сразу о двух летальных исходах за минувшие сутки. Всего с начала пандемии от коронавируса скончалось 73 человек. По состоянию на 20 ноября подтверждено 124 новых случая заболевания. В целом в республике выявлено 12 933 ковид-пациента. Напомним, вчера от коронавируса скончалась 72-летняя уфимка. У женщины также диагностировали сахарный диабет второго типа, гипоксические язвы желудка, ХБП и полиорганную недостаточность.

