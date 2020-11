В Башкирии выявлено 124 новых случая заболевания коронавирусом

В республике снова выросло число заболевших коронавирусом.

Так, подтверждено 124 новых пациента. Всего с начала пандемии в Башкирии зарегистрирова 12 933 случая. Кроме того, в настоящее время лечение проходят 1 534 человека. За прошедшие сутки выздоровел 51 пациент. Всего от коронавируса вылечились 11 326 человек. Минздрав сообщил о ещё двух жертвах коронавируса. Всего скончалось 73 человека. Напомним, вчера глава Башкирии Радий Хабиров вновь внёс изменения в режим повышенной готовности. По новой редакции, школьников на дистанционном обучении будут обеспечивать питанием.

