В Башкирии выявлено 124 новых случая заболевания коронавирусом

В Башкирии выявлено 124 новых случая заболевания коронавирусом

Вчера, 12:53Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
В республике снова выросло число заболевших коронавирусом.

Так, подтверждено 124 новых пациента. Всего с начала пандемии в Башкирии зарегистрирова 12 933 случая. Кроме того, в настоящее время лечение проходят 1 534 человека. За прошедшие сутки выздоровел 51 пациент. Всего от коронавируса вылечились 11 326 человек.

Минздрав сообщил о ещё двух жертвах коронавируса. Всего скончалось 73 человека.

Напомним, вчера глава Башкирии Радий Хабиров вновь внёс изменения в режим повышенной готовности. По новой редакции, школьников на дистанционном обучении будут обеспечивать питанием.

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