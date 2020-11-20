Башкирия получила более шести миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом

Напомним, на сегодняшний день коронавирус подтвердился у 124 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 12 933 ковид-пациентов. Сегодня стало известно, что за прошедшие сутки скончались два человека. Общее число жертв коронавируса составило 73.