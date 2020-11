Башкирия получила более шести миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом

Федеральный бюджет выделил Башкирии дополнительные средства на мероприятия по борьбе с коронавирусом. Деньги пойдут на закупку оборудования, СИЗов, лекарств и выплаты медикам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения РБ Азата Рахматуллина.

По данным издания, в целом из бюджета РФ в Башкирию направили более 6,6 миллиарда рублей. Свыше 3,5 миллиардов рублей пойдут на стимулирующие выплаты врачам. Примерно 1,9 миллиарда рублей направят на приобретение медоборудования, а 265 миллионов рублей — на покупку средств индивидуальной защиты. Медицинский персонал обеспечен лекарствами и средствами защиты до февраля 2021 года, добавил Азат Рахматуллин. Напомним, на сегодняшний день коронавирус подтвердился у 124 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 12 933 ковид-пациентов. Сегодня стало известно, что за прошедшие сутки скончались два человека. Общее число жертв коронавируса составило 73.

