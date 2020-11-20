Эксперты оценили эффективность различных вакцин от коронавируса

Ранее почти 1 млн человек уже получили экспериментальную коронавирусную вакцину, разработанную китайской национальной фармацевтической группой Sinopharm. Вакцинация производится несмотря на то, что клинические испытания еще не завершены и безопасность и эффективность вакцин не доказана, сообщает Reuters. По словам представителей фармкомпании, никаких серьезных побочных реакций у тех, кто получил вакцину в экстренном порядке, в итоге не было зарегистрировано.