Эксперты оценили эффективность различных вакцин от коронавируса

Как минимум, три фармацевтические компании в настоящий момент тестируют новые вакцины от коронавируса. Практика показывает, что они эффективны, но вызывают ряд преходящих побочных эффектов.

Фармацевтические компании Pfizer и Moderna отчитались об успешных испытаниях своих вакцин (эффективность составила около 95%), подчеркивая, что серьезных проблем с безопасностью не выявлено. Тем временем журнал «Science» опубликовал материал, в котором добровольцы, на которых испытывали вакцину, описали ряд побочных эффектов после инъекций. Отметим, что вакцины обеих компаний основаны на мессенджерной РНК (мРНК) — фрагменте генетического кода, вызывающем производство спайкового белка коронавируса. В организм он попадает упакованным в пузырек жира (липидная наночастица). Иммунная система человека может реагировать на эти наночастицы выработкой медиаторов воспаления, которые, в свою очередь, вызывают боль, покраснение, отек, лихорадку — эти побочные эффекты кратковременны, но могут быть очень выраженными. Эксперты подчеркивают, что часть людей действительно может столкнуться с интенсивными побочными эффектами от прививки, которые должны пройти через 12-24 часов. Наиболее частотными симптомами вакцины «Moderna» стали слабость (9,7% участников), мышечная боль (8,9%), боль в суставах (5,2%), головную боль (4,5%). Для вакцины Pfizer эти цифры были ниже: тяжелые побочные эффекты включали слабость (3,8%) и головную боль (2%).показатели оказались примерно вдвое ниже. У 2% добровольцев после прививки поднялась температура — вплоть до 40°C. Подробнее — в материале «Новых известий». Ранее почти 1 млн человек уже получили экспериментальную коронавирусную вакцину, разработанную китайской национальной фармацевтической группой Sinopharm. Вакцинация производится несмотря на то, что клинические испытания еще не завершены и безопасность и эффективность вакцин не доказана, сообщает Reuters. По словам представителей фармкомпании, никаких серьезных побочных реакций у тех, кто получил вакцину в экстренном порядке, в итоге не было зарегистрировано.

