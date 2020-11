Стало известно, кто скончался от Covid-19 за минувшие сутки.

От коронавируса погибла 72-летняя уфимка. Помимо нового вируса у женщины обнаружили сахарный диабет второго типа, гипоксические язвы желудка, ХБП и полиорганную недостаточность. Напомним, всего с начала пандемии зарегистрирован 71 летальный исход в Башкирии. Коронавирус подтвердился в 12 809 случаях. За минувшие сутки прирост составил 125 ковид-пациентов.

